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Комбуча из зеленого чая улучшает здоровье кишечника, выяснили ученые

Foods: комбуча из зеленого чая помогает похудеть

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Depositphotos

Новое исследование показало, что регулярное употребление комбучи (чайного гриба) с зеленым чаем способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, метаболизма и качеству жизни. Особенно это касается людей с избыточным весом, находящихся на диете. Работа опубликована в журнале Foods.

В ходе эксперимента 75 участников с избыточным весом разделили на две группы. Одна придерживалась диеты с ограничением калорий, а другая дополнительно ежедневно пила 200 мл комбучи с зеленым чаем. Исследование длилось 10 недель. Комбуча, использованная в эксперименте, готовилась в лаборатории исследователей и содержала пробиотики в концентрации 1 миллиард колониеобразующих единиц на порцию. В ходе эксперимента измерялись показатели веса, состава тела, анализировалась микробиота кишечника, а также собирались данные о метаболических процессах и общем самочувствии участников.

Результаты показали, что напиток влияет на состав микробиоты, облегчает симптомы при запорах, улучшает консистенцию стула и снижает ощущения неполного опорожнения кишечника. Те, кто пил чайный гриб, ощущали себя более энергичными и менее депрессивными. Кроме того, в их крови обнаружили вещества, которые помогают бороться со старением и воспалением.

Несмотря на небольшую выборку, ученые считают, что напиток может стать полезным дополнением к диетам для похудения. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные и лучше изучить влияние напитка на здоровье.

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