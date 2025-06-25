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В ФСБ заявили, что молдавская разведка работает против России

ФСБ: молдавская разведка работает против РФ с начала СВО
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Vladislav Culiomza/Reuters

Молдавская разведка начала работать против России с начала СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Таким образом собеседник агентства прокомментировал задержание и арест в Москве двух агентов молдавской спецслужбы.

«После начала проведения ... специальной военной операции на Украине и обострения межгосударственных отношений России со странами коллективного Запада Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировала деятельность (против РФ. — «Газета.Ru»)», — поделился он.

Сотрудник ФСБ уточнил, что задержанные в Москве два агента молдавской разведки в настоящее время сотрудничают со следствием. Установлено, что задержанные в течение долгого времени устанавливали и развивали контакты с представителями «политических движений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия выслала двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.

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