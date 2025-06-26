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Суд приговорил фотографа Скворцова к 16 годам колонии за госизмену

В Перми фотографу Скворцову дали 16 лет колонии за госизмену
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Telegram-канал «Большая Пермь | URA.RU»

Фотографа Григория Скворцова приговорили к 16 годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил корреспондент Ura.ru из зала суда.

Процесс проходил в закрытом режиме, а подробности обвинения не раскрываются.

Кроме основного срока, суд установил осужденному еще один год ограничения свободы.

Обвинение запрашивало для фотографа 18 лет колонии. По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у своего знакомого писателя. Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики. Как рассказали в Лефортовском суде Москвы, мужчину арестовали в ноябре 2023 года, позже ему продлили срок ареста. Скворцов содержится в СИЗО «Лефортово».

Сам фигурант вину не признавал. По его словам, он не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Ранее россиянин отправил донат для ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

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