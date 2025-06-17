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Для российского фотографа, обвиняемого в госизмене, запросили почти 20 лет колонии

В Перми для фотографа запросили 18 лет колонии по статье о госизмене
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Shutterstock

Обвинение запросило для пермского фотографа Григория Скворцова 18 лет колонии. Об этом сообщается в его группе поддержки в Telegram.

«Обвинение запрашивает для Гриши 18 лет. 26 июня — вынесение и оглашение приговора», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурант не признает вину.

В январе прошлого года также сообщалось, что фотограф не признает обвинение. Как писало тогда ТАСС, ссылаясь на источник, фотограф заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Федеральная служба безопасности России предъявила Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. В Лефортовском суде Москвы рассказали агентству, что мужчину арестовали в ноябре 2023 года, позже ему продлили срок ареста. Скворцов содержится в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у своего знакомого писателя, рассказывал фотограф в своей группе в соцсети «‎Вконтакте». Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики.

12 июня этого года Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии художницу Ирину Измайлову по делу о государственной измене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

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