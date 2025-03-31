Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену

В Хабаровском крае мужчина получил 13 лет колонии за донат на ВСУ
close
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который отправил донат на ВСУ и попал под уголовную статью о госизмене. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольского района виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о госизмене. Установлено, что россиянин в период с января по март нашел в интернете реквизиты электронных кошельков, которые использовались для сбора денег на поддержку украинских вооруженных формирований, и перечислил туда криптовалюту.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы на один год. Россиянин будет отбывать его в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион, запрещенный в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами