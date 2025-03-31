Россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену

В Хабаровском крае мужчина получил 13 лет колонии за донат на ВСУ

В Хабаровском крае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который отправил донат на ВСУ и попал под уголовную статью о госизмене. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольского района виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о госизмене. Установлено, что россиянин в период с января по март нашел в интернете реквизиты электронных кошельков, которые использовались для сбора денег на поддержку украинских вооруженных формирований, и перечислил туда криптовалюту.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы на один год. Россиянин будет отбывать его в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион, запрещенный в РФ.