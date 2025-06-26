Выплаты за пьяных водителей выросли в Амурской области

Власти Приамурья кратно увеличили вознаграждение за информацию о пьяных за рулем

В Амурской области увеличено вознаграждение за сообщение о пьяных водителях. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта региона.

В публикации отмечается, что постановление об увеличении суммы выплат за информацию о пьяных водителях подписал глава области Василий Орлов. Если раньше вознаграждение составляло 5–7 тысяч рублей, то теперь оно выросло до 20 тысяч рублей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина, подобная мера была принята, чтобы исключить появление нетрезвых водителей на дорогах.

Также было увеличено время, в течение которого гражданин может обратиться за вознаграждением, его увеличили с трех до шести месяцев. Право на выплату за информацию о водителях получили россияне в возрасте старше 14 лет.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе после вступления в силу новых правил продажи алкоголя произошло заметное сокращение негативных последствий, связанных с его употреблением.

Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.