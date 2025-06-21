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Вологодский губернатор рассказал о пользе ограничений на продажу алкоголя

Филимонов: смертность от алкозаболеваний в Вологодской области снизилась на 50%
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В Вологодской области после вступления в силу новых правил продажи алкоголя произошло заметное сокращение негативных последствий, связанных с его употреблением. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Георгий Филимонов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, с 1 марта в регионе закрылось более трети алкомаркетов — 253 из 610, причем большинство из них принадлежали федеральным сетям. Продажи спиртного сократились почти на 40%. Смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на треть.

Также сократилось количество вызовов скорой помощи из-за тяжелых отравлений алкоголем — примерно на 25%, а число аварий с участием пьяных водителей упало на 30%.

Филимонов отметил, что региональные власти намерены и дальше выводить с рынка специализированные магазины, торгующие исключительно алкоголем. При этом предпринимателям предлагают варианты перепрофилирования бизнеса — например, открыть кафе, пиццерию, пекарню или ресторан с лицензией. Для поддержки предлагаются микрозаймы до 5 млн рублей под 3% годовых сроком на три года.

По словам губернатора, такая мера не только помогает оздоровить ситуацию, но и стимулирует развитие малого бизнеса и туризма. В июне уже были заключены первые пять соглашений по перепрофилированию алкомаркетов в заведения общепита.

По новому закону, который вступил в силу в апреле, с понедельника по пятницу купить алкоголь в регионе можно только с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Ограничения не касаются ресторанов, где продажа разрешена в течение всего рабочего времени.

Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.

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