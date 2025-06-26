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Россиян попросили не ездить в один регион Панамы

Посольство РФ рекомендовало не ездить в провинцию Панамы Бокас-дель-Торо
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Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Россиян на территории Панамы попросили не ездить в провинцию Бокас-дель-Торо. Об этом сообщает в Telegram-канале посольство РФ в республике.

В диппредставительстве пояснили, что ситуация в регионе неспокойная, а поездки туда могут привести к непредвиденным ситуациям.

Это произошло после того, как власти Панамы продлили режим чрезвычайного положения в Бокас-дель-Торо до 29 июня. Меры связаны с массовыми протестами, актами насилия и блокировкой дорог.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что министерство рекомендует россиянам избегать поездок на запад Ливии. МИД рекомендовал российским гражданам избегать поездок в регион до нормализации там обстановки.

Столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. По данным МВД Ливии, в городе произошли бои между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и силами Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Из-за этого приостановил работу международный аэропорт Митига, рейсы были перенаправлены в Мисурату.

Ранее в Абхазии уволили чиновницу после слов о нищих туристах с «Дошираками».

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