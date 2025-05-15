Россиянам рекомендовали не ездить в африканскую страну

Захарова: МИД рекомендует россиянам не ездить на запад Ливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российское министерство рекомендует россиянам избегать поездок на запад Ливии.

«По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет», — сказала она.

Она отметила, что МИД рекомендует российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки.

Также Захарова отметила, что информации о пострадавших при столкновениях в Ливии россиянах нет.

До этого сообщалось, что вооруженная группировка, поддерживающая Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, открыла огонь по участникам антиправительственного митинга в центре Триполи.

Столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. По данным МВД Ливии, в городе произошли бои между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и силами Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Из-за этого временно приостановил работу международный аэропорт Митига, рейсы были перенаправлены в Мисурату.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.