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Россиянам рекомендовали не ездить в африканскую страну

Захарова: МИД рекомендует россиянам не ездить на запад Ливии
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Yousef Murad/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российское министерство рекомендует россиянам избегать поездок на запад Ливии.

«По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет», — сказала она.

Она отметила, что МИД рекомендует российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки.

Также Захарова отметила, что информации о пострадавших при столкновениях в Ливии россиянах нет.

До этого сообщалось, что вооруженная группировка, поддерживающая Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, открыла огонь по участникам антиправительственного митинга в центре Триполи.

Столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. По данным МВД Ливии, в городе произошли бои между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и силами Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Из-за этого временно приостановил работу международный аэропорт Митига, рейсы были перенаправлены в Мисурату.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.

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