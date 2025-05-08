Mash заявил о госпитализации находящегося в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

Бывшего замминистра обороны Павла Попова госпитализировали из московского СИЗО Лефортово в городскую больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Состояние здоровья Попова сильно ухудшилось после ареста.

По данным Mash, у Попова гипертоническая болезнь второй степени, диабет, атеросклероз, мочекаменная болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени и доброкачественная гиперплазия.

В настоящее время врачи решают вопрос о необходимости проведения операции генералу. До попадания в СИЗО Попов лечился стационарно, отмечает канал. Защита на каждом заседании просит учесть физическое состояние бывшего замминистра обороны.

Попов был задержан в конце августа. По данным СК РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор генералу Шамарину.