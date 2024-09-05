Суд наложил арест на имущество генерала Павла Попова

Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны генерал Павел Попов. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество», — отмечается в сообщении.

Также суд арестовал имущество другого фигуранта уголовного дела о мошенничестве — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова. Арест наложен на его иномарки и мотоцикл Harley-Davidson.

4 сентября СК РФ официально предъявил Попову обвинения по статье «Мошенничество». Он свою вину не признал и отказался давать показания.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот». Предполагается, что при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался. В случае соглашения срок заключения мог бы сократиться на одну треть.

Ранее сообщалось, что Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей.