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Семья шесть лет истязала ребенка до переломов, окружающие не замечали

Супругов в Приморье будут судить за истязания и избиения своего ребенка
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Двое супругов в Приморье предстанут перед судом по обвинению в истязании и избиении своего ребенка-подростка: мальчик получил переломы ребер и ожоги. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета по региону.

По данным следствия, в период с 2019 по 2025 год супруги причиняли физические и психические страдания своему ребенку, который является родным сыном жены и пасынком мужа. В СК подчеркнули, что в результате этих действий ребенок получил переломы ребер, ожоги и побои.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого супруги были обвинены в истязании, умышленном причинении вреда здоровью, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

В СК утверждают, что расследование уголовного дела было завершено, ребенок находится в реабилитационном детском учреждении. Сейчас с ним работают психологи.

До этого в Санкт-Петербурге 36-летняя иностранка обвинила своего 42-летнего супруга в надругательстве над их общей 12-летней дочерью.

Ранее родители, чья новорожденная дочь была искусана крысой, оказались за решеткой.

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