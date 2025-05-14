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Родители, чья новорожденная дочь была искусана крысой, оказались за решеткой

Daily Star: в США арестовали супругов, чью новорожденную дочь покусала крыса
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США арестовали родителей, чья новорожденная дочь была искусана крысой, пишет Daily Star.

По данным следствия, Акайла и Джастин Бирден, родители девочки, утром вызвали скорую помощь и полицию после того, как обнаружили кровь и следы укусов на теле ребенка. Следы повреждений были найдены на руках, затылке, ушах и лице девочки.

Сотрудники прибыли на нужный адрес и обнаружили кровь на матрасе в детской кровати и следы укусов у младенца. После этого ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В ходе расследования выяснилось, что в доме, где жила девочка, уже несколько месяцев водились полевые крысы, однако родители не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности своих детей. Также было установлено, что у брата-близнеца пострадавшей девочки имелись следы от похожих укусов в области ног.

«Родители признали, что в течение последних нескольких месяцев в их единственном большом доме постоянно рыскали полевые крысы, однако они продолжали разрешать своим детям жить там», — заявили представители полиции.

Акайле и Джастину были официально обвинены в жестоком обращении с детьми, что в соответствии с законодательством Южной Каролины считается тяжким преступлением и может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы.

Ранее в США родители натирали десны маленькой дочери спиртом, чтобы та была «не такой капризной».

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