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Мигранта-грузчика обвинили в надругательстве над 12-летней дочерью в Петербурге

В Петербурге супруга обвинила мигранта-грузчика в надругательстве над их дочерью
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Depositphotos

В Петербурге 36-летняя иностранка обвинила своего 42-летнего супруга в надругательстве над их общей 12-летней дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 19 июня — когда мигрантка обратилась в полицию с заявлением на своего супруга, также являющегося иностранцем и работающего грузчиком в алкомаркете. По ее словам, мужчина совершил надругательство в отношении их дочери-шестиклассницы в квартире на Омской улице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Следователи уже опросили девочку и ее мать. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье об организации незаконной миграции.

До этого неизвестный надругался над школьником на железной дороге в Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранителям удалось достать запись с камер видеонаблюдения.

Ранее на Алтае педофил заманил к себе мальчика, предложив ему покурить, и изнасиловал.

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