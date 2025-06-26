В Госдуме предложили обязать работодателей проверять достоверность дипломов

Российским работодателям предложили проводить проверку достоверности дипломов об образовании кандидатов при приеме на работу. Об этом, ссылаясь на письмо депутата Госдумы Ярослава Самылина министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в стране набирает популярность приобретение поддельных дипломов о высшем образовании. Кроме того, некоторые вузы, лишенные аккредитации, продолжают набор и обучение студентов с последующим переводом их в другие образовательные организации и получением там дипломов государственного образца.

В связи с этим Самылин предложил обязать работодателей проводить проверку подлинности дипломов через общедоступные реестры Рособрнадзора при приеме сотрудников на работу и усилить контроль за вузами, которые лишены аккредитации.

2 марта сообщалось, что в России предложили открыто публиковать данные об образовании врачей, чтобы бороться с мошенниками, выдающими себя за медработников по поддельным дипломам.

Ранее сообщалось, что женщина более 20 лет проработала врачом-психиатром, подделав диплом.