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В Госдуме предложили обязать работодателей проверять достоверность дипломов

Депутат Самылин: необходимо, чтобы работодатели проверяли подлинность дипломов
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Global Look Press

Российским работодателям предложили проводить проверку достоверности дипломов об образовании кандидатов при приеме на работу. Об этом, ссылаясь на письмо депутата Госдумы Ярослава Самылина министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в стране набирает популярность приобретение поддельных дипломов о высшем образовании. Кроме того, некоторые вузы, лишенные аккредитации, продолжают набор и обучение студентов с последующим переводом их в другие образовательные организации и получением там дипломов государственного образца.

В связи с этим Самылин предложил обязать работодателей проводить проверку подлинности дипломов через общедоступные реестры Рособрнадзора при приеме сотрудников на работу и усилить контроль за вузами, которые лишены аккредитации.

2 марта сообщалось, что в России предложили открыто публиковать данные об образовании врачей, чтобы бороться с мошенниками, выдающими себя за медработников по поддельным дипломам.

Ранее сообщалось, что женщина более 20 лет проработала врачом-психиатром, подделав диплом.

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