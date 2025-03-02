В России предложили способ борьбы с лже-врачами

В России предложили открыто публиковать данные об образовании врачей, чтобы бороться с мошенниками, выдающими себя за медработников по поддельным дипломам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, соответствующее обращение в Минздрав РФ подала компания «Про докторов». Авторы инициативы сообщили каналу, что в последнее время отмечается рост нарушений прав граждан со стороны медицинских организаций, которые предоставляют неактуальную информацию об образовании и квалификации персонала.

В публикации отмечается, что проверенная информация есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР). Представители «Про докторов» предложили предоставить больницам полный доступ к реестрам для предотвращения деятельности лже-медиков.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мер социальной поддержки врачей и роста объемов подготовки недостаточно для решения проблемы кадров в медицинской сфере. По его словам, в России необходимы меры по закреплению выпускников после окончания обучения.

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