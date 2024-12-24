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Весь экипаж Swiss Air Lines попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту

PYOK: экипаж Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии из-за задымления
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Depositphotos

Весь экипаж пассажирского самолета Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии после экстренной посадки из-за неизвестного задымления на борту. Об этом сообщает портал PYOK.

В публикации подчеркивается, что самолет выполнял рейс БухарестЦюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском Граце, где пассажиров эвакуировали на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

В Swiss International Airlines утверждают, что у самолета возникли проблемы с двигателем, из-за которых произошло задымление в салоне и в кабине пилотов.

В сентябре в США на борту авиалайнера произошла нештатная ситуация — у одной из пассажирок загорелся планшет.

Перелет совершала авиакомпания Hawaiian Airlines. Бортпроводники рассказали, что iPad одной из клиенток компании перегрелся и задымился. Из-за этого салон заполнил дым. Несмотря на возгорание, самолет успешно приземлился в аэропорту назначения.

По данным СМИ, никто из 280 пассажиров и десяти членов экипажа за медицинской помощью не обращался.

Ранее в России попросили оснастить самолеты автоматической блокировкой полок над сиденьями.

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