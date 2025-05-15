Ученый Северинов объяснил, почему арестованная биолог Петрова пыталась ввезти в США эмбрионы лягушки

Биолог Ксения Петрова, которую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки из Парижа, перевозила их для своего научного руководителя Леона Пешкина. Такая неофициальная практика провоза образцов для исследований распространена среди ученых и получила название «пробирка в кармане». Она существует из-за несовершенства таможенных правил и нужна для ускорения работы ученых, рассказал «Газете.Ru» биолог, профессор, заведующий лабораторией в Институте биологии гена РАН Константин Северинов, который привлекал Ксению Петрову к работе над одним из своих научных проектов.

Ранее стало известно, что ученой из России Ксении Петровой грозит депортация в Россию. Для ввоза образцов эмбрионов в США требуется специальное разрешение, также нужно подать декларацию в таможенную и пограничную службу в пункте пересечения границы, уточнили в Минюсте США.

«Формально она нарушила правила перевозки образцов. Это большой недостаток многих стран. Образцы биологические, которые используют для исследования не имеют никакой коммерческой ценности, не представляют никакой опасности, но не могут быть переправлены из одной страны в другую достаточно быстро. Это очень большая проблема, потому что наука зависит от обмена материалами и идеями и людьми. Так вот, такими материалами часто обмениваются очень сложно. И у исследователей появилась неофициальная практика «пробирка в кармане», когда они пытаются перевести материалы также, как Ксения. Но надо понимать, что учёный делает это бескорыстно, чтобы быстрее получить какой-то интересный научный результат. К сожалению, всегда есть вероятность попасться», – объяснил биолог.

По словам Северинова, Ксения Петрова могла на стрессовые ситуации реагировать не так, как надо.

«Вероятно, она как-то не так себя повела во время таможенного осмотра из-за стресса. Она информатик, а не мокрый биолог, поэтому вряд ли они были нужны именно ей. Такого рода проекты осуществляются, когда работают вместе компьютерные биологии и «мокрые» биологи. Если вам нужен образец, вы можете найти кого-то, кто этот материал вам передаст. Я уверен, что ей это лично было не нужно. И тот, кто ее об этом попросил, подставил ее, потому что по ней видно, что она не подходит для такой деятельности», – объяснил ученый.

Ксения Петрова была частью команды, которая исследовала, как клетки могут омолаживаться, с целью предотвращения вреда от старения. Ученая работала в лаборатории Леона Пешкина, ведущего научного сотрудника кафедры системной биологии Гарвардского университета. Известно, что он сотрудничает с лабораторией в Париже, где один из ученых придумал, как нарезать сверхтонкие срезы эмбриона лягушки. В Гарварде никто не обладал такой технологией и им нужны были такие образцы. Несколько раз их французские коллеги пытались отправить образцы эмбрионов по почте, но они размораживались в пути и прибывали слишком поврежденными для использования. Позже Пешкин признался, что просил Ксению Петрову привезти эти материалы ему.

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