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Арестованную за контрабанду лягушек россиянку перевели в федеральную тюрьму США

Арестованную в США российскую ученую Петрову перевели в федеральную тюрьму
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Ouachita Parish Sheriff's Office/Reuters

Российскую ученую Ксению Петрову, задержанную в США по обвинению в незаконном ввозе эмбрионов лягушек, перевели из изолятора в Луизиане в федеральную тюрьму. Об этом сообщило издание ABC News.

На прошедшем судебном заседании Петровой официально предъявили обвинения. По ним ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Американский Минюст настаивает на ее депортации, однако, по данным СМИ, сама Петрова заявила, что не хочет возвращаться в Россию из-за своих политических взглядов. Следующее слушание по делу назначили на 28 мая.

Петрову задержали в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже контейнер с эмбрионами африканской когтистой лягушки. На допросе она призналась, что не знала, нужно ли декларировать подобные образцы при въезде в США.

Женщину задержала иммиграционная служба, после чего ее поместили в центр содержания в Луизиане. Также была аннулирована ее исследовательская виза.

По информации Минюста, до отъезда за границу Петрова работала в Институте биологии гена РАН и была биоинформатиком в Медико-генетическом центре имени академика Н. П. Бочкова.

Ранее в США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад.

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