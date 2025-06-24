Эвелина Бледанс раскрыла детали о состоянии Олега Зубкова после нападения льва

Телеведущая Эвелина Бледанс сообщила о самочувствии директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва. По ее словам, его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое, но врачи обещают, что он выживет. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что он переживает за его судьбу и будущее самого парка, где отдыхала вместе с сыном.

Ведущая находится на связи с сыном пострадавшего – он делится с ней деталями о состоянии отца.

«Я говорила с Ярославом Зубковым. Да, Олег Алексеевич в тяжелом состоянии, но врачи сказали, что он жить будет», — сообщила собеседница ОСН.

Она назвала Зубкова «невероятно замечательным человеком», создавшим своими руками парк диких кошек, не имеющий аналогов в мире. По словам звезды, во время ее поездки в парк с сыном они вместе с гендиректором катались на фургончике по территории со львами. Уверенность Зубкова позволяла гостям не бояться, а наслаждаться атмосферой, заверила Бледанс.

При этом, комментируя несчастный случай, она добавила, что рано или поздно подобное происшествие должно было случиться.

«Зубков — это человек-лев, и, как в любом прайде, там бывают разборки. Свидетелями этого мы и стали», — заявила звезда, добавив, что планирует вернуться в «Тайган», когда туда вернется руководитель.

Напомним, 22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. С тяжелыми травмами спины и головы его доставили в больницу, где он перенес операцию. Причем это не первый случай нападения хищников в «Тайгане» — ранее в парке уже фиксировались инциденты с пострадавшими, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главную ошибку, из-за которой хищники нападают на людей.