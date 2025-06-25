В Москве маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

В Москве мальчик попал в больницу, выпав из окна седьмого этажа

Ребенка госпитализировали после падения из окна в Москве. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на улице Обручева. По предварительным данным, в этот момент мать отошла, мальчик 2023 года рождения остался один и сорвался с высоты седьмого этажа.

В результате он попал в больницу. Детали о том, какие травмы он получил, не уточняется.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует столичная прокуратура.

Сотрудники ведомства напомнили о том, что не стоит оставлять детей одних в помещении, где открыто окно.

Подобный случай произошел в Оренбурге, когда мать вышла в другую комнату, оставив двухлетнего мальчика без присмотра. Заметив на улице кота (квартира находится на первом этаже), ребенок захотел его погладить, но потерял равновесие и сорвался вниз. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее в Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа, его не спасли.