В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа, его не спасли

Мальчика из Петербурга не спасли после падения из окна. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Пискаревском проспекте. По данным канала, двухлетний ребенок поднялся на подоконник и сорвался с десятого этажа. В результате пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не удалось.
В этот момент родители находились в жилье, но отвлеклись. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что отцу и матери по 33 года, на учете они не состояли. Мужчина работает техником, его супруга – медсестрой.
До этого в Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа. Ребенок приехал в гости к бабушке, которая в момент инцидента отвлеклась на домашние дела.
Девочка тем временем поднялась на окно, но в какой-то момент сорвалась и оказалась внизу. Несмотря на высоту, пострадавшая выжила, так как приземлилась на траву. У ребенка диагностировали переломы ног, бедра.
Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.