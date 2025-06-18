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В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа, его не спасли

В Петербурге двухлетний ребенок не выжил после падения из окна десятого этажа
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Shutterstock

Мальчика из Петербурга не спасли после падения из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Пискаревском проспекте. По данным канала, двухлетний ребенок поднялся на подоконник и сорвался с десятого этажа. В результате пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

В этот момент родители находились в жилье, но отвлеклись. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что отцу и матери по 33 года, на учете они не состояли. Мужчина работает техником, его супруга – медсестрой.

До этого в Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа. Ребенок приехал в гости к бабушке, которая в момент инцидента отвлеклась на домашние дела.

Девочка тем временем поднялась на окно, но в какой-то момент сорвалась и оказалась внизу. Несмотря на высоту, пострадавшая выжила, так как приземлилась на траву. У ребенка диагностировали переломы ног, бедра.

Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.

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