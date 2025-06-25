Стало известно, сколько рейсов отменили в аэропорту Пензы

В аэропорту Пензы отменили четыре рейса из-за ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«По последним данным, принято решение об отмене четырех рейсов: вчерашних до Москвы и Санкт-Петербурга, а также двух сегодняшних — утреннего «Пенза — Шереметьево» и вечернего «Пенза — Домодедово», — заявил он.

По словам губернатора, купленные билеты можно сдать или перебронировать на другую дату. Он добавил, что рейс до Санкт-Петербурга перенесли на 22:50 по московскому времени. Мельниченко отметил, что на данный момент вылета ожидают порядка 200 пассажиров.

При этом вечерний рейс Пенза — Шереметьево на данный момент запланирован по расписанию.

О введении ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 09:42 по московскому времени. Причины введенных мер он не обозначил.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Аналогичные меры коснулись аэропортов Самары и Ульяновска.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.