В Греции пассажирский самолет сломал крыло при столкновении с барьером

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло после приземления в международном аэропорту города Каламата в Греции. Об этом сообщила британская газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел с Boeing 737. Он следовал в Грецию из британского аэропорта Станстед. По словам пассажиров, во время посадки воздушное судно столкнулось с сильной турбулентностью. После приземления самолет развернулся на стоянку и задел барьер, в результате чего крыло было повреждено.

«Все были напуганы, нам сказали подождать в самолете, хотя был явный риск возгорания», — сказал один из пассажиров.

Представитель Ryanair заявил, что после инцидента самолет продолжил стоять. Позже все пассажиры благополучно сошли на землю в штатном режиме.

17 июня рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-Франциско — Мумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками. У Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета.