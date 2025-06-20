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В Греции пассажирский самолет сломал крыло при столкновении с барьером

The Sun: пассажирский самолет Ryanair сломал крыло в аэропорту Греции
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Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло после приземления в международном аэропорту города Каламата в Греции. Об этом сообщила британская газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел с Boeing 737. Он следовал в Грецию из британского аэропорта Станстед. По словам пассажиров, во время посадки воздушное судно столкнулось с сильной турбулентностью. После приземления самолет развернулся на стоянку и задел барьер, в результате чего крыло было повреждено.

«Все были напуганы, нам сказали подождать в самолете, хотя был явный риск возгорания», — сказал один из пассажиров.

Представитель Ryanair заявил, что после инцидента самолет продолжил стоять. Позже все пассажиры благополучно сошли на землю в штатном режиме.

17 июня рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-ФранцискоМумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками. У Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета.

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