У самолета Air India возникли технические неполадки во время рейса из Сан-Франциско в Мумбаи

Рейс Air India из Сан-Франциско в Мумбаи столкнулся с техническими неполадками

Рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-Франциско — Мумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками. Об этом сообщает агентство PTI.

Отмечается, что у Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.

Через несколько часов, во время технических работ, в самолете прозвучало объявление с просьбой всем пассажирам покинуть самолет.

12 июня произошло крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

13 июня издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что на месте происшествия нашли один из двух «черных ящиков» самолета. По информации журналистов, был обнаружен бортовой самописец, который находился в задней части лайнера. Его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.