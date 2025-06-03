Россиянин не потушил окурок и спалил четыре квартиры

На Алтае мужчина не потушил окурок и спалил четыре квартиры

На Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел, когда местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил окурок в сторону пепельницы, но не проверил, потух ли он. После этого мужчина покинул квартиру. Тлеющий окурок вызвал возгорание дивана, огонь быстро распространился по его квартире и перекинулся на три соседние. В результате он спалил суммарно четыре квартиры.

Имущество собственников квартир было повреждено на сумму более 2 млн рублей. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ — уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

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