Россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала 1 млн рублей настоящим

В Иванове женщина поддалась на уговоры мошенников и лишилась 1 млн рублей

В Иванове 58-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что неизвестный, представившись россиянке сотрудником банка, убедил женщину, что ее сбережения якобы находятся под угрозой, и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Доверившись злоумышленнику, горожанка сняла все свои накопления, более 1 млн рублей, и перевела их через банкомат на указанные счета.

Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Коми медработница потеряла 2 млн рублей, поверив мошенникам. Злоумышленники убедили ее, что деньги с ее счетов якобы пытаются перевести террористам.

Ранее воронежские мошенники получили 43 млн рублей фальшивыми купюрами и попались.