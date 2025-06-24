Российская медработница поверила «сотруднику ФСБ» и потеряла 2 млн рублей

В Коми медработница поверила «сотруднику ФСБ», потеряла сбережения и влезла в долги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 33-летней женщине из Сосногорска позвонил аферист, представившийся «сотрудником ФСБ». Он убедил ее, что ее деньги якобы пытаются перевести террористам, и под этим предлогом убедил перевести средства на «безопасные счета».

Женщина не только перевела 60 тысяч личных сбережений, но и оформила кредиты на 1,7 млн рублей. Она также убедила родственников перевести еще 250 тысяч рублей на счета злоумышленников, поверив аферистам, которые сообщили, что счета членов ее семьи также под угрозой.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей.