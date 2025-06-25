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Синоптик раскрыла, когда лето наконец придет в Москву

Синоптик Позднякова: июль в Москве будет теплее, чем июнь
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» в интервью Life рассказала, когда в Москву и Московскую область придет настоящее лето. Первая неделя июля, по ее словам, будет теплее, чем сегодня — температура воздуха ожидается в пределах +21...+26°C. Однако стоит ожидать и осадков.

«В этом году непредсказуемая погода в начале лета. У нас бывали такие годы, когда за все летние месяцы не было ни одного дня, чтобы температура воздуха превышала отметку 30 градусов. Поэтому, каким будет дальнейшее лето, сказать сложно», — отметила Позднякова.

Она добавила, что на жару рассчитывать не приходится, но все же в июле будет теплее и светлее, чем в июне.

До этого Позднякова говорила, что в последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы на 2–3,5°C. По ее словам, в ночные часы ожидается от +9°C до +14°C, днем — от +17°C до +21°C. Кроме того, сохранятся порывы ветра, достигающие 12 м/с.

Ранее москвичам посоветовали не ждать возвращения жаркой погоды.

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