Суд вынес приговор поджигателю покрышек в доме в Петербурге

Суд в Петербурге дал поджигателю покрышек в доме 5,5 года в колонии-поселении

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Николая Булычева, которого обвинили в покушении и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, неизвестные предложили Булычеву совершить расправу и уничтожить имущество за вознаграждение в 45 тысяч рублей, на что он согласился.

Вечером 28 декабря Булычев поджег две автомобильные покрышки у двери 70-летнего пенсионера, живущего в доме №7 на улице Кржижановского, а 2 января в правоохранительные органы обратился его 47-летний сосед.

Суд признал Булычева виновным по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и приговорил его к одному году лишения свободы. Учитывая приговор Калининского районного суда Петербурга от 22 января 2024 года, общий срок наказания составил 5,5 года в колонии-поселении. Также Булычеву запретили управлять автомобилем на 2,5 года. В пользу потерпевшего суд взыскал 132 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба.

В январе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало, что суд отправил в воспитательную колонию подростков, которые подожгли покрышки в подъезде за денежное вознаграждение.

Ранее россиянин из ревности сжег машину соперника.