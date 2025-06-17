Россиянин из ревности сжег машину соперника

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, злоумышленник сжег иномарку своего соперника из ревности. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что во дворе дома горит его Volkswagen. Прибывшие на место стражи порядка установили, что причиной возгорания стал поджог.

К совершению преступления оказался причастен 27-летний мужчина. Злоумышленник признался, что сжег машину из ревности – его девушка после расставания ушла к своему бывшему супругу, хозяину сгоревшего авто.

Разозлившись, ревнивец решил поджечь автомобиль соперника, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, поджег бутылку с зажигательной смесью и кинул ее под машину. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин поссорился с соседом из-за шума и сжег его машину.