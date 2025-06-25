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В метро Петербурга коляска упала на пути

Фонтанка: в Петербурге на пути в метро упала детская коляска
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Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге пассажиры метро рассказали о падении коляски на рельсы станции метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции метро «Звенигородская», на путях в сторону Шушар. Как рассказали очевидцы, в коляске ребенка не было. На кадрах с места инцидента заметно, как, предположительно, спасатель, спускается на рельсы и пытается дотянуться до упавшей вещи.

Ситуация, по словам пассажиров, повлияла на движение поездов. Некоторые из них якобы встали в тоннеле из-за инцидента. Спустя непродолжительное время движение восстановили.

До этого в метро Петербурга на рельсы станции «Чернышевская» перед поездом упала женщина. По данным местных СМИ, спасти пострадавшую не удалось.

Пока специалисты пытались поднять женщину на платформу, станция была закрыта на вход. На некоторых станциях пассажиров также попросили выйти из поездов. Составы курсировали только на определенных промежутках линии.

Ранее в метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора и попали на видео.

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