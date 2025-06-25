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Парк с цирковыми слонами открылся под Сочи

RG.ru: в селе Социализм появился новый парк слонов
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи в селе Социализм в летние каникулы запустили парк с цирковыми слонами. Об этом сообщает RG.ru.

Всего в парке можно наблюдать трех представителей хоботных, среди которых Претти, Марго и Одри.

По словам основателя парка слонов Андрея Дементьева-Корнилова, до этого слоны проводили лето в селе Ахштырь Адлерского района, рядом с «33 водопадами». Помимо этого, парк также находился в Лазаревском и два года находился на чайных плантациях в Хостинском районе.

Он подчеркнул, что участок в селе Социализм, выделенный под обитание слонов, составляет 27 гектаров. У животных есть возможность погулять, зайти под шатер с навесом или искупаться в водоеме.

«Сейчас готовится план застройки. Крытый вольер с зоной для купания позволит слонам вольготно передвигаться, а главное — у них будет доступ к природе, где с ними смогут пообщаться гости», — говорится в сообщении.

До этого генеральный директор клиники Альтравита ООО «ЭКО центр» Сергей Яковенко сообщил, что в России планируют клонировать шерстистого мамонта из клеток, полученных из замороженных тканей, найденных в вечной мерзлоте.

Ранее три слона вышли на прогулку под Саратовом и попали на видео.

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