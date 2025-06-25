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В России «отрепетировали» клонирование мамонта на теленке

Директор «АльтраВита» Яковенко: опыт клонирования теленка полезен при воссоздании мамонта

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В России планируют клонировать шерстистого мамонта из клеток, полученных из замороженных тканей, найденных в вечной мерзлоте. В основу этого эксперимента может лечь российский опыт клонирования крупного рогатого скота, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор клиники Альтравита ООО «ЭКО центр», где применяются технологии клонирования сельскохозяйственных животных, Сергей Яковенко.

«Опыт японских ученых, которым удалось клонировать мышь, пролежавшую полгода при температуре –20°C, подтверждает, что это направление заслуживает внимания. В России уже достигнуты серьезные успехи в клонировании крупного рогатого скота — эффективность подсадки эмбрионов выросла с 1–2 до 8%. Один из наглядных примеров — теленок по кличке Звездочка, клон высокопродуктивной коровы для агрохолдинга «Прогресс Агро», — отметил Яковенко.

Создание клона теленка — большое достижение, которое можно считать репетицией воссоздания мамонта.

Главная идея, которую ученые изучают на концептуальном уровне, — возможность в будущем использовать в качестве донора яйцеклеток африканского слона — ближайшего живого родственника мамонта. В эти яйцеклетки может быть внедрено ядро соматической клетки, извлеченное из ДНК мамонта, сохранившегося в вечной мерзлоте. Именно благодаря уникальным климатическим условиям Якутии генетический материал мамонтов находится в состоянии, позволяющем вести исследовательскую работу.

Специалист подчеркнул, что обсуждение возможности клонирования мамонта имеет не только научное, но и культурное значение. Оно может стать символом сохранения природного и исторического наследия, а также стимулом для развития отечественных биотехнологий и привлечения инвестиций в региональную науку.

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