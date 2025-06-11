Три слона вышли на прогулку под Саратовом и попали на видео

В Саратовской области заметили трех слонов, которые внезапно вышли на прогулку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Три слона вышли на прогулку по полям возле села Терса — животных заметили у трассы Сызрань — Саратов. Оказалось, слоны в регионе проездом. Они путешествуют вместе с дрессировщиками и направляются в Сочи — в «Парк слонов»», — говорится в публикации.
Отмечается, что во время поездки было решено сделать остановку и дать слонам поесть.
До этого движение на Невском проспекте остановилось из-за котенка.
По словам очевидцев, животное бегало по проезжей части. Сначала оно пряталось под одним из автомобилей, а потом укрылось под красным Jaguar. Спасать котенка стали прохожие и водители. Рядом остановилась машина ДПС.
Согласно статье, в итоге испуганное животное достали из-под капота Jaguar.
Ранее житель Приморья подарил медвежатам-сиротам автомобиль яблок.