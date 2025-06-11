Три слона вышли на прогулку под Саратовом и попали на видео

На видео попали три слона, которые вышли на прогулку в Саратовской области

В Саратовской области заметили трех слонов, которые внезапно вышли на прогулку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Три слона вышли на прогулку по полям возле села Терса — животных заметили у трассы Сызрань — Саратов. Оказалось, слоны в регионе проездом. Они путешествуют вместе с дрессировщиками и направляются в Сочи — в «Парк слонов»», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время поездки было решено сделать остановку и дать слонам поесть.

До этого движение на Невском проспекте остановилось из-за котенка.

По словам очевидцев, животное бегало по проезжей части. Сначала оно пряталось под одним из автомобилей, а потом укрылось под красным Jaguar. Спасать котенка стали прохожие и водители. Рядом остановилась машина ДПС.

Согласно статье, в итоге испуганное животное достали из-под капота Jaguar.

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