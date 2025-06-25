В Новосибирске нашли мать босых детей, выбежавших на парковку

В Новосибирске нашли мать детей, которые бегали на парковке одни

Полицейские Новосибирска нашли мать маленьких детей, которых ранее обнаружили на местной парковке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным издания, вместе с двумя сыновьями женщина приехала к родственникам и попросила семью посидеть с детьми, пока она сходит в магазин.

В какой-то момент братья выбежали на улицу. Искали ли их родственники, не уточняется.

Дети практически не разговаривали и не могли сказать, откуда они. Мальчиков отвели в управляющую компанию, где они, по словам местных жителей, прождали полтора часа. Очевидцы уверены, что детей все это время никто не искал.

Местные жители также вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые нашли мать. В отношении женщины составили протокол об неисполнении родительских обязанностей.

Детей заметили на улице Твардовского. На детях практически не было одежды, они были без обуви.

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