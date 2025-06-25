На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске нашли мать босых детей, выбежавших на парковку

В Новосибирске нашли мать детей, которые бегали на парковке одни
close
Telegram-канал Mash Siberia

Полицейские Новосибирска нашли мать маленьких детей, которых ранее обнаружили на местной парковке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным издания, вместе с двумя сыновьями женщина приехала к родственникам и попросила семью посидеть с детьми, пока она сходит в магазин.

В какой-то момент братья выбежали на улицу. Искали ли их родственники, не уточняется.

Дети практически не разговаривали и не могли сказать, откуда они. Мальчиков отвели в управляющую компанию, где они, по словам местных жителей, прождали полтора часа. Очевидцы уверены, что детей все это время никто не искал.

Местные жители также вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые нашли мать. В отношении женщины составили протокол об неисполнении родительских обязанностей.

Детей заметили на улице Твардовского. На детях практически не было одежды, они были без обуви.

Ранее в Уфе ребенок остался один дома и едва не выпал с пятого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами