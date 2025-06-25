В Новосибирске на парковке обнаружили годовалых детей

В Новосибирске на парковке нашли двух детей, которые не могли сказать, где они живут. Об этом сообщает Teleram-канал Mash Siberia.

«Мальчишки, которым на вид год-два, болтались на Твардовского. Полураздетые, один без обуви. Рассказать о себе они не могут ничего. Их завели в помещение управляющей компании», — говорится в сообщении.

По информации канала, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В отношении отца школьницы, который приобрел для нее мотоцикл, составили протокол за передачу управления мототехникой лицу, заведомо не имеющему права управления. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.