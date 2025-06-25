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Подозреваемым в приставании к девушкам в Москве оказался Зеленский

112: к девушкам в Москве приставал 28-летний уроженец Белгородской области
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Telegram-канал «112»

Стала известна личность мужчины, которого подозревают в приставании к девушкам в Москве. Его зовут Евгений Зеленский, пишет Telegram-канал 112.

«Это — ученик великого гуру секса и конченного придурка Алекса Лесли — Евгений Зеленский. Женьке 28 лет, он из Белгородской области. Спокойно жил и работал водителем, пока не узнал от своего учителя, что трогать женщин без спроса — это нормально», — говорится в посте.

До этого девушки стали массово сообщать о домогательствах на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», домогательства стали одним из заданий от «гуру соблазнения», который предлагал ученикам обрести уверенность в себе с помощью знакомств с женщинами. Пострадавшие обратились в полицию.

25 июня женщина рассказала, что неизвестный мужчина в Москве домогался ее 17-летней дочери. По словам женщины, инцидент произошел несколько дней назад, когда девушка гуляла с подругой. Школьницы шли по подземному переходу, когда неизвестный приобнял девушку сзади. Мать девушки планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Магадане мужчину задержали за развращение маленькой девочки.

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