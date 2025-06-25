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В Магадане мужчину задержали за развращение маленькой девочки

Рабочий-вахтовик домогался маленькой девочки во дворе дома в Магадане

В Магадане мужчина домогался ребенка посреди улицы. Его задержали, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 4 июня во дворе одного из домов города Магадана. По версии следствия, мужчина подошел к маленькой девочке и совершил в отношении нее действия развратного характера. Точный возраст жертвы неизвестен.

Личность злоумышленника установили, им оказался 59-летний рабочий строительной организации, приехавший в Магаданскую область на заработки. До сих пор он не привлекался к уголовной ответственности. Но в ближайшее время его, как ожидается, возьмут под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведется следствие.

Ранее неизвестный пытался потрогать ребенка в лифте дома на севере Петербурга.

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