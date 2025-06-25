«Гуру соблазнения» раскритиковал девушек, выступивших против его «телесного тренинга»

«Гуру соблазнения», который запустил в центре Москвы волну домогательств, призвал своих учеников продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек. В беседе с Telegram-каналом Baza он заявил, что при «текущем оттоке населения и демографии» необходимо разрешать все, чтобы заставить людей размножаться.

«Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу? Это обязательно криминализировать в России? В России при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди *** (имели близость. — «Газета.Ru»)», — сказал «гуру соблазнения».

Он считает, что на приставания со стороны мужчин жалуются только «жертвы», у которых есть проблемы в личной жизни. Автор «телесного тренинга» отметил, что вся Россия пользуется подобными упражнениями долгие годы. По его мнению, приставания к девушкам повышают либидо мужчин.

«Мужчины видят, хотят, смотрят. И что такого, чтобы он сделал какой-то шаг? Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого», — сказал он.

Сразу несколько девушек сообщили в соцсетях о домогательствах в самом центре Москвы. Они пожаловались на то, что молодые люди настойчиво хотели познакомиться с ними, а после отказа говорили непристойности, грубо хватали за ягодицы и убегали.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что речь идет не о случайном помешательстве мужчин, а о «телесном тренинге». Молодые люди проходили обучение у некоего инфокоуча и «гуру соблазнения». Одним из заданий было «сделать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе. Пострадавшие написали заявления в полицию. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «гуру» нужно отправить на принудительное лечение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психотерапевт объяснил, что делать женщинам, когда их домогаются таксисты.