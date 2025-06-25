На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Гуру соблазнения» раскритиковал девушек, выступивших против его «телесного тренинга»

Baza: запустивший волну домогательств «гуру» уверен, что это повысит демографию
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

«Гуру соблазнения», который запустил в центре Москвы волну домогательств, призвал своих учеников продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек. В беседе с Telegram-каналом Baza он заявил, что при «текущем оттоке населения и демографии» необходимо разрешать все, чтобы заставить людей размножаться.

«Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу? Это обязательно криминализировать в России? В России при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди *** (имели близость. — «Газета.Ru»)», — сказал «гуру соблазнения».

Он считает, что на приставания со стороны мужчин жалуются только «жертвы», у которых есть проблемы в личной жизни. Автор «телесного тренинга» отметил, что вся Россия пользуется подобными упражнениями долгие годы. По его мнению, приставания к девушкам повышают либидо мужчин.

«Мужчины видят, хотят, смотрят. И что такого, чтобы он сделал какой-то шаг? Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого», — сказал он.

Сразу несколько девушек сообщили в соцсетях о домогательствах в самом центре Москвы. Они пожаловались на то, что молодые люди настойчиво хотели познакомиться с ними, а после отказа говорили непристойности, грубо хватали за ягодицы и убегали.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что речь идет не о случайном помешательстве мужчин, а о «телесном тренинге». Молодые люди проходили обучение у некоего инфокоуча и «гуру соблазнения». Одним из заданий было «сделать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе. Пострадавшие написали заявления в полицию. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «гуру» нужно отправить на принудительное лечение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психотерапевт объяснил, что делать женщинам, когда их домогаются таксисты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами