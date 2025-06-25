На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Липчанин пытался разжечь костер и вспыхнул сам

В Липецке мужчина вспыхнул, пытаясь развести костер
close
Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

В Липецке 61-летний мужчина пытался развести костер и вспыхнул сам. Об этом со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илью Копылова сообщает gorod48.ru.

Инцидент произошел, когда 61-летний житель города попытался развести огонь под дождем, используя около половины ведра бензина. В результате мужчина загорелся сам.

Пострадавшего доставили в реанимацию ожогового центра больницы №3 «Свободный сокол». Врачи диагностировали ожоги III степени на 50% поверхности тела — с головы до ног. Состояние пациента оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.

До этого грибник получил ожоги и попал в больницу, дотронувшись до дерева в лесу Псковской области. Мужчина увлекся сбором «урожая» и не заметил линию ЛЭП.

Ранее в Калининграде ребенок играл с зажигалкой и загорелся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами