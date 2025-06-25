Липчанин пытался разжечь костер и вспыхнул сам

В Липецке 61-летний мужчина пытался развести костер и вспыхнул сам. Об этом со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илью Копылова сообщает gorod48.ru.

Инцидент произошел, когда 61-летний житель города попытался развести огонь под дождем, используя около половины ведра бензина. В результате мужчина загорелся сам.

Пострадавшего доставили в реанимацию ожогового центра больницы №3 «Свободный сокол». Врачи диагностировали ожоги III степени на 50% поверхности тела — с головы до ног. Состояние пациента оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.

До этого грибник получил ожоги и попал в больницу, дотронувшись до дерева в лесу Псковской области. Мужчина увлекся сбором «урожая» и не заметил линию ЛЭП.

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