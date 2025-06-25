В Калининграде девятилетняя девочка чуть не сгорела заживо, играя с зажигалкой

В Калининграде ребенок играл с зажигалкой и загорелся

В Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ребенке вспыхнула одежда. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Девятилетняя девочка играла с зажигалкой, в какой-то момент на ней вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей.

Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации. По данным Telegram-канала Amber Mash, у ребенка обожжено 35% тела, девочка находится в состоянии комы. Пострадала и мать школьницы — когда женщина бежала на помощь дочери, она запнулась и сломала ногу.

До этого в Удмуртии ребенок сжег баню и курятник, когда гостил у бабушки. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы. Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

Ранее трое детей чуть не сгорели в квартире в Иркутской области из-за шалости с огнем.