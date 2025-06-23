Грибник получил ожоги и попал в больницу, дотронувшись до дерева в лесу Псковской области

В Псковской области поход за грибами закончился для мужчины ударом тока и ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда 39-летний житель деревни Волчьи Ямы собирал грибы. Мужчина, увлекшись сбором, не заметил линию ЛЭП и дотронулся до дерева, стоявшего под проводами. После этого грибник получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. В результате случившегося он получил ожоги второй степени — у него пострадали правая кисть и левая стопа.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается аномально ранний рост грибов. По словам местных жителей, за один заход можно собрать две большие корзины грибов — такое количество «урожая», как правило, бывает только в сентябре.

До этого в Сочи две женщины и ребенок заблудились во время сбора грибов. Они развели костер и ждали сотрудников МЧС.

Ранее жителям Московского региона назвали сроки схода первой волны грибов.