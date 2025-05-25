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В Нижегородской области отец с шестилетней дочерью заблудились во время рыбалки

В Нижегородской области спасли отца с дочерью, заблудившихся на рыбалке
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Shutterstock/Lena_Sokolova

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь» нашли мужчину и ребенка, которые отправились на рыбалку и застряли в болотистой местности. Об этом сообщает kp.ru.

Местный житель вместе с шестилетней дочерью решили съездить на рыбалку. По дороге машина застряла в болоте, продолжать путь в темноте семья не решилась. Мужчина сообщил о случившемся жене.

Женщина обратилась в экстренные службы. В район, где могли находиться отец и дочь, прибыли волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь». Поиски длились несколько часов. Застрявших в лесу мужчину с ребенком удалось обнаружить к двум часам ночи, они развели костер и пытались согреться.

«Дочку обогрели, подарили ей огромную игрушку, нашли ее телефон. Дочка счастливая приехала домой, будто пережила приключение. Супругу помогли вытащить машину, привезли к дому, забытую им сумку с документами довезли позже», — рассказала мать девочки.

Ранее на Камчатке школьница гуляла в лесу и заблудилась.

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