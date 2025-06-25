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У любителя экзотических животных из ЛНР забрали мартышку

В ЛНР у мужчины изъяли зеленую мартышку
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Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики

У жителя Луганской народной республики (ЛНР) изъяли зеленую мартышку. Об этом сообщает минприроды республики в Telegram-канале.

Уточняется, что в мае этого года сотрудники МВД изъяли у жителя Стаханова зеленую мартышку и временно разместили в зооуголке парка «Юбилейное». В июне мартышку передали на содержание сотрудникам Волгоградского областного фонда защиты животных «Дино» — в улучшенные условия.

Как сообщает РИА Новости, до этого, в мае 2025 года полицейские изъяли у этого же мужчины детеныша амурского тигра, внесенного в Красную книгу РФ. Мужчина нелегально приобрел его и содержал в квартире.

По предварительным данным, и мартышку, и тигренка мужчина купил в Донецкой народной республике.

22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Его госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

До этого телеведущая Эвелина Бледанс сообщила о самочувствии Зубкова. По ее словам, его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое, но врачи обещают, что он выживет. Звезда призналась, что переживает за его судьбу и будущее самого парка, где отдыхала вместе с сыном.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Олега Зубкова.

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