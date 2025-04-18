Таиланд отправил на родину 7 тысяч человек, освобожденных из рабства в Мьянме

Таиланд отправил в страны гражданства 7 тысяч освобожденных из рабства в Мьянме

Таиланд осуществил репатриацию 7224 иностранных граждан, освобожденных в феврале 2025 года из мошеннических кол-центров, расположенных на пограничной территории Мьянмы. Эта операция была проведена в сотрудничестве правоохранительных органов Таиланда и Китая, при поддержке мьянманских сил безопасности, пишет РИА Новости.

Генеральный директор департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил на пресс-конференции, что из общего числа освобожденных, которое составило 9951 человек, 7224 уже вернулись на родину. Более 1700 человек в настоящее время остаются в Мьянме и вскоре будут перевезены в Таиланд для дальнейшей отправки на родину.

По словам Пхалангкуна, среди репатриированных наибольшее число составляют граждане Китая (5414 человек), за ними следуют граждане Индонезии (653 человека) и Индии (581 человек). В общей сложности, среди освобожденных присутствуют представители более 30 государств.

В конце февраля стало известно, что петербурженка два месяца общалась с мошенниками, которые заставили ее уехать в Таиланд. В течение двух месяцев злоумышленники, убедив ее в угрозе обвинения в государственной измене, вынудили женщину перевести им практически все свои сбережения — около 1,7 миллионов рублей — а также 1,2 миллиона рублей, взятых в кредит.

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