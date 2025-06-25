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В Петербурге задержаны двое полицейских за продажу данных мигрантов

СК: полицейский и его бывший коллега в Петербурге продавали данные мигрантов
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Global Look Press

Следственный комитет (СК) РФ задержал бывшего и действующего сотрудников отдела полиции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которые предоставляли данные об иностранных гражданах из ведомственных баз за взятки. Об этом сообщил официальный Telegram-канал управления СК по региону.

По версии следствия, один из мужчин с 2022 по 2024 год получил взяток за предоставление такой услуги на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.

«Другой оперативный дежурный с марта 2022 по август 2023 года также систематически получал взятки (не менее 40 тысяч рублей) за аналогичные сведения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящий момент фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Дело проходит по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»)

В ведомстве уточнили, что в случае подтверждения подозрений, сотрудники будут уволены из правоохранительных органов, а также понесут ответственность в соответствии с законом.

До этого в Калужской области сотрудники УФСБ задержали замначальника ОМВД и начальника отдела уголовного розыска Жуковского района. По версии следствия, в составе преступной группы они организовали канал незаконной миграции.

Ранее СМИ сообщили об обысках в одном из отделов полиции Санкт-Петербурга.

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