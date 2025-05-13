СМИ сообщили об обысках в одном из отделов полиции Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в одном из отделов полиции идут обыски. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным анонимного источника канала, это может быть отдел №30 УМВД по Василеостровскому району.

«Предварительно, иностранцы дали взятку дежурному. Отмечается, что они перевели правоохранителю деньги на карту», — сказано в посте.

В начале мая 2025 года в Ставропольском крае полицейские попались на вымогательстве взятки у местного жителя. По данным Следкома, в августе прошлого года в селе Урожайном Левокумского округа полицейские узнали, что местный житель продавал наркотики на принадлежащей ему животноводческой точке. Однако мужчине предложили заплатить 1 млн рублей взятки за то, чтобы его не проверяли. Мужчина передал сотрудникам оговоренную сумму.

В итоге заместителя начальника ОМВД России «Левокумский» — начальника полиции и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска задержали по подозрению во взяточничестве. Их заключили под стражу.

Ранее СК арестовал начальника «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в получении взятки.