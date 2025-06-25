В продуктах крупных российских производителей обнаружили антибиотик

SHOT: в яичной продукции и колбасе производства РФ нашли следы антибиотика и клей

Следы антибиотика обнаружили в продукции крупного производителя яиц, а в колбасе российского мясокомбината — мясной клей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

Согласно его информации, микробную трансглутаминазу обнаружили в колбасе курганского мясокомбината «Стандарт».

Яичный желток с остатком лекарственного средства производства компании «Волжанин» нашли в одной из торговых точек российской столицы. Найденный энрофлоксацин может привести к снижению иммунитета и аллергии, утверждает СМИ.

«Продукция производителей-нарушителей продается в крупных сетевых магазинах», — сказано в посте.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора. В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

Ранее в воде известной марки нашли превышение содержания лития.