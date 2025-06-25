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Российские рыбаки поймали 90-килограммового сома

В Муроме рыбаки поймали гигантского сома весом 90 кг
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Муром24.рф

Во Владимирской области рыбаки выловили рекордного по размеру сома. Об этом сообщает портал «Муром 24».

По информации издания, удача улыбнулась мужчине по имени Евгений, который рыбачил в Муроме в районе автомобильных мостов через Оку. Вес пойманной рыбы составил 90 кг. Эксперты отметили, что такой вес сом набирает к 25 годам, при этом эти рыбы могут прожить до ста лет.

До этого стало известно, что рыбака из Волгоградской области 15 минут катал по Волге трофейный сом весом в 30 килограммов. Мужчина поймал гигантскую рыбину в Камышинском районе области и победил в схватке с ней.

Ранее тунца весом более 300 кг выбросило на побережье под Калининградом.

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